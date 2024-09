Flugunglück in Brasilien: Hinweis auf Problem mit Eisbildung

Vor dem Flugzeugabsturz mit 62 Todesopfern vor einem Monat in Brasilien haben die Piloten über Probleme bei der Enteisung des Fliegers gesprochen. Das geht aus einem vorläufigen Bericht hervor, den die Behörde der brasilianischen Luftwaffe für die Untersuchung von Flugunfällen (Cenipa) am Freitag in der Hauptstadt Brasília vorstellte. Zur möglichen Ursache des Unglücks machten die Ermittler keine Angaben.