Tennis: Fritz trifft im US-Open-Finale auf Sinner

Taylor Fritz hat das amerikanische Halbfinalduell bei den US Open gewonnen und fordert den Topfavoriten Jannik Sinner um den Titel heraus. Der 26 Jahre alte Bezwinger von Alexander Zverev setzte sich in New York gegen Frances Tiafoe mit 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 durch und steht erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.