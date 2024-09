Voll besetztes Auto prallte in Jenbach gegen Firmengebäude: 17-Jähriger verletzt

Der junge Lenker verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand.

Jenbach – Ein voll besetztes Auto ist am späten Freitagabend in Jenbach gegen ein Firmengebäude geprallt. Der 17-jährige Lenker war mit drei weiteren Personen gegen 22.40 Uhr auf der Bahnhofstraße Richtung Achenseestraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte gegen die Mauer der links der Fahrbahn stehenden Firma. Die Airbags wurden ausgelöst.