Frau bei Bergtour in Serfaus 15 Meter abgestürzt und schwer verletzt

Serfaus – Eine 67-Jährige ist am Freitag bei einer Bergtour in Serfaus verunglückt. Die Belgierin bestieg mit Begleitung den 3004 Meter hohen Furgler. Beim Abstieg auf dem markierten Weg Richtung Serfaus stürzte die Frau in 2600 Metern Seehöhe ohne Fremdeinwirkung ca. zehn bis 15 Meter über steiles, felsiges Gelände ab, berichtet die Polizei. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu.