15-Jähriger bei Sturz mit Moped in Kundl schwer verletzt

Kundl – Ein 15-Jähriger wurde am Freitagabend bei einem Sturz mit seinem Moped in Kundl schwer verletzt. Der Teenager war laut Polizei mit einer größeren Gruppe junger Mopedlenker in Liesfeld Richtung Ortszentrum unterwegs, als der 15-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.