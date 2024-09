Frau durch Knall geweckt: Geparktes Auto in Imsterberg brannte

Ein in einer Garage abgestelltes Auto begann in der Nacht auf Samstag zu brennen. Eine Anrainerin schlug Alarm.

Imsterberg – Es war 1.20 Uhr, als eine Frau in Vorderspadegg (Imsterberg) am Samstag durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurde. Schnell war klar: In einer offenen Garage war ein Auto in Brand geraten. Die Frau alarmierte die Feuerwehr.