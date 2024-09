In Innsbruck gestohlenes Auto in Navis wieder aufgetaucht

Navis – Ein in Innsbruck gestohlenes Auto ist nach kurzer Zeit in Navis wieder aufgetaucht. Das ältere Fahrzeug im Wert von einigen tausend Euro, das in Italien zugelassen ist, wurde laut Polizei zwischen vergangenem Sonntag (Nachmittag) und Freitagnachmittag von einem öffentlichen Parkplatz in der Valiergasse entwendet.