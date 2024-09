Horror-Crash auf Westautobahn mit Geisterfahrer: 19-jähriger Autolenker tot

Die zweite Rettung habe „nicht ganz so schnell erfolgen müssen, weil die Person in diesem Fall noch ansprechbar und nicht so stark eingeklemmt war.“ Der 47-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Linz geflogen, die Westautobahn war bis 6.00 Uhr vollständig gesperrt. Wo und warum der Geisterfahrer falsch auf die Autobahn in Richtung Salzburg aufgefahren war, ist noch unklar. (APA)