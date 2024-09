Am Sonntag enden die Ferien in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und in der Steiermark sowie in Süddeutschland. Der Rückreiseverkehr sorgte in Tirol am Samstag für erhebliche Überlastungen. Auch am Sonntagvormittag waren der Fernpass sowie die Brennerautobahn erneut überlastet.