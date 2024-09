Viel Rückreiseverkehr vor Ferienende: 13 Kilometer Stau nach Unfall am Fernpass

Am Sonntag enden die Ferien in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten Oberösterreich und in der Steiermark, sowie in Süddeutschland. Der Rückreiseverkehr sorgt in Tirol für erhebliche Überlastungen.

Innsbruck – Am Montag geht in sechs österreichischen Bundesländern, auch in Tirol, wieder die Schule los. Gleichzeitig steht in Bayern und Baden-Württemberg das Ferienende bevor, was für Tirol eines der reisestärksten Wochenenden bedeutet. Vor allem der heutige Samstag gilt als Stautag an den Verkehr-Hotspots.

Am Vormittag zeigte sich der Verkehr auf den Hauptadern noch relativ flüssig. Auf der Brenner Autobahn etwa gab es zwischen Innsbruck-Süd und der Europabrücke stockenden Verkehr. 10 Minuten beträgt hier der Zeitverlust.

Auf der B179 Fernpass-Straße kam es im Bereich des Lermooser Tunnels am frühen Nachmittag zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einem Todesopfer. Die Fahrbahn war in beiden Richtungen gesperrt. Der Stau reichte zwischenzeitlich 13 Kilometer zurück. Schon vorher war es auf der B179 aufgrund der Verkehrsbelastung zu deutlichen Verzögerungen gekommen.

Zwischen Kufstein Nord und dem Grenzübergang Kiefersfelden musste man zeitweise rund zehn Minuten extra bei der Ausreise aus Österreich nach Deutschland einberechnen.

Auf der B100 zwischen Sillian und Arnbach war am frühen Nachmittag in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen befahrbar. Grund dafür war ein Unfall.

Abfahrverbote gelten weiterhin

In Tirol gelten am Wochenende wieder die Durchfahrtsverbote für ortsfremden Verkehr. Damit soll massiver Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen verhindert werden. Ausgewählte Abschnitte auf Landes- und Gemeindestraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte sind bis 13. Oktober an den Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr für den Ausweichverkehr gesperrt. Unmittelbar an den Abfahrten werden AutofahrerInnen, sofern sie nicht zum Ziel-, Quell und Anrainerverkehr gehören, keine Möglichkeit haben, Staus örtlich zu umfahren.

Einige Großevents dürften die Verkehrslage noch deutlich verschärfen. Dazu gehören etwa der Dolomitenmann in Osttirol, die European Bike Week in Kärnten und die Dornbirner Herbstmesse. (TT.com)