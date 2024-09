23-Jährige in Völs am Schutzweg von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert

Völs – Eine 23-Jährige ist am Samstag in Völs von einem Auto auf einem Schutzweg erfasst und fünf Meter durch die Luft geschleudert worden. Sie landete auf der Fahrbahn und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die 28-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, informierte die Polizei.