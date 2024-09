Tödlicher Unfall im Lermooser Tunnel: Auto prallte gegen Wand, mehrere Fahrzeuge involviert

Lermoos – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag im Lermooser Tunnel. Laut ersten Informationen der Polizei prallte ein Pkw gegen die Tunnelwand. Mehrere Autos waren in den Unfall involviert. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere wurden verletzt – wie schwer, war noch unklar.