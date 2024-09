Schwazer Handballer überraschten mit Heimsieg gegen Vizemeister Hard

Schwaz – Nachdem der erste Saisonauftritt in der Fremde bei den Fivers (30:37) danebengegangen war, durften die Schwazer Handballer am Samstag beim ersten Heimmatch in der Osthalle laut jubeln: Sparkasse Schwaz Handball Tirol schaffte gegen den Vizemeister der HLA, Hard, einen beachtlichen 29:26-(13:19)-Triumph.