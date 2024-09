Sabalenka triumphiert nach Melbourne auch bei US Open

Zweiter Anlauf, erstes Happy End: Aryna Sabalenka hat am Samstag erstmals die Tennis-US-Open gewonnen. Die Weltranglistenzweite setzte sich am Samstag im Endspiel in Flushing Meadows gegen die als Nummer sechs gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula nach 1:53 Stunden mit 7:5,7:5 durch. Für sie war es auch eine Art Revanche. 2023 hatte sie noch an selber Stelle im Finale mit Coco Gauff gegen eine Lokalmatadorin mit 6:2,3:6,2:6 verloren.