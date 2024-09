Letzter Tag der Regionalwahlen in Russland

In Russland enden an diesem Sonntag die vielerorts auch unter dem Eindruck des Angriffskrieges gegen die Ukraine abgehaltenen Kommunal- und Regionalwahlen. Kremlchef Wladimir Putin, der selbst online über den neuen Moskauer Stadtrat abstimmte, sprach von wichtigen Wahlen. Die Urnengänge hätten immer "eine große Bedeutung für die politische Stabilität im Land, und heute ist das besonders wichtig", sagte er in einem vom Kreml veröffentlichten Video.