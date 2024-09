Brucknerfest-Eröffnung in skandalgetrübtem Jubeljahr

In Linz wird am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet. Als Festrednerin wird die Philosophin und Publizistin Lisz Hirn fungieren. Das Klassikfestival steht heuer im Zeichen des Brucknerjahres anlässlich des 200. Geburtstags des Namensgebers und wartet in seinem Programm mit dem gesamten sinfonischen und sakralen Schaffen des Jubilars auf. Die Feierstimmung ist angesichts der Brucknerhausaffäre aber etwas gedämpft.