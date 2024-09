Venezolanischer Oppositionskandidat nach Spanien ausgereist

Rund sechs Wochen nach der umstrittenen Wahl in Venezuela hat der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Edmundo Gonzalez das südamerikanische Land verlassen und ist nach Spanien ausgereist. Gonzalez sei auf eigenen Wunsch mit einem Flugzeug der spanischen Luftwaffe von Caracas unterwegs nach Spanien, teilte der spanische Außenminister Jose Manuel Albares am Sonntag auf der Online-Plattform X mit. Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez bestätigte die Ausreise.

Gonzalez habe vor einigen Tagen Zuflucht in der spanischen Botschaft in Caracas gesucht und um Asyl gebeten, erklärte sie auf Instragram. Gegen Gonzalez war kürzlich Haftbefehl erlassen worden, was international scharf kritisiert wurde. Unklar ist, inwieweit González' Abreise die politische Lage verändert.

Sie veröffentlichte Daten, bei denen es sich ihr zufolge um die Ergebnisse aus mehr als 83 Prozent der Stimmbezirke handelt. Demnach soll González 67 Prozent der Stimmen erhalten haben und Maduro nur 30 Prozent. Die USA und mehrere lateinamerikanische Länder erkennen González als Wahlsieger an. Auch die Europäische Union zweifelt das offizielle Wahlergebnis an.

Sechs Oppositionelle hatten bereits im März in der argentinischen Botschaft in Caracas Zuflucht gesucht und sind noch immer dort. Nach der Ausweisung von Argentiniens Diplomaten aus Venezuela im Streit um das Wahlergebnis verwaltet Brasilien seit August die Botschaft seines Nachbarlandes. Das werde nicht mehr zugelassen, teilte Venezuelas Regierung am Samstag mit. Grund seien Hinweise, dass in der Botschaft terroristische Aktivitäten sowie Mordkomplotte gegen Maduro und Vizepräsidentin Rodríguez geplant worden seien.