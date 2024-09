Venezuela: Oppositionskandidat nach Spanien ausgereist

Edmundo González Urrutia, der oppositionelle Präsidentschaftskandidat in Venezuela, der bei den Wahlen im Juli gegen Präsident Nicolas Maduro antrat, hat das Land verlassen, teilte Vizepräsidentin Delcy Rodriguez am Samstag in einem Beitrag auf Instagram mit. González verließ das Land, nachdem er "vor einigen Tagen freiwillig in der spanischen Botschaft in Caracas Zuflucht gesucht hatte", so Rodriguez. Zuvor hatte er bei der spanischen Regierung um politisches Asyl angesucht.