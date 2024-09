Ungesichert am Klettersteig: 48-Jährige in Walchsee tödlich verunglückt

Tödlicher Unfall in Walchsee: Eine 48-jährige Österreicherin stürzte am Samstagnachmittag bei einer Schlüsselstelle im Klettersteig „Bergkamerad“ rund 100 Meter über eine felsdurchsetzte Rinne in die Tiefe. Warum die Frau nicht im Stahlseil eingehängt war, ist derzeit noch unklar.

Walchsee – Zu einem tragischen Kletterunfall mit einer Toten kam es am Samstagnachmittag in Bezirk Kufstein. Wie die Polizei berichtet, stiegen um 14.30 Uhr zwei Österreicherinnen im Alter von 48 und 29 in Walchsee nahe der Ottenalm in den Klettersteig „Bergkamerad“, der als schwierig (Schwierigkeit D) eingestuft wird, ein. Die beiden Freundinnen waren mit Hüftgurt, Klettersteigset, Helm, Handschuhen und Zustiegsschuhen ausgerüstet.