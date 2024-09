Almabtriebe in Tarrenz und Hopfgarten: Wenn die Tiere von der Sommerfrische heimkehren

Tarrenz feiert am Sonntag Schafschied. Es ist dort mehr Volksfest als touristische Veranstaltung, wenn Schafe und Ziegen durch die Trujegasse ziehen. Vom größten Almabtrieb Österreichs in Hopfgarten zurück zur Ursprünglichkeit: Dort hat sich das Fest in den vergangenen 25 Jahren stark verändert.