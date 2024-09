Akku explodierte: Defekter Staubsauger löste Feuerwehreinsatz in Innsbruck aus

Innsbruck – Brandalarm am späten Samstagabend in Innsbruck. Wie die Polizei in einer Aussendung erklärt, kam es gegen 22.19 Uhr auf einem Balkon in einer Wohnanlage zu einem Feuer. Eine 33-jährige Österreicherin hatte ihren Akkustaubsauger auf den Balkon gestellt, nachdem dieser beim Laden laut der Frau „eigenartige Geräusche“ in Form eines Knisterns von sich gegeben hatte. Zehn Minuten später explodierte der Akku des Gerätes und begann stark zu rauchen.