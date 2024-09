Kollidierte mit Auto: 54-jähriger, betrunkener E-Biker verletzte sich bei Sturz in Kirchbichl

Kirchbichl – Samstagnachmittag gegen 18 Uhr war ein alkoholisierter 54-jähriger Deutscher mit seinem E-Bike auf der Gasteigstraße in Kirchbichl von Bad Häring in Richtung Wörgl unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 35-jähriger Niederländer sein Auto auf der Gasteigstraße in Kirchbichl von Wörgl in Richtung Bad Häring. Eine 31-jährige Niederländerin befand sich auf dem Beifahrersitz. Auf Höhe Gasteigstraße 35 geriet der Deutsche laut Polizei aufgrund einer Rechtskurve zu weit in die Fahrbahnmitte.