51-Jähriger rutschte bei Wanderung in Mayrhofen auf Schotterweg aus und stürzte

Mayrhofen – Samstag um 10.50 Uhr wanderte ein 51-jähriger Pole in Mayrhofen von der Kasseler Hütte auf dem rot markierten Wanderweg, dem Aschaffenburger Höhenweg, in Richtung Edelhütte. Im Bereich des sogenannten „Nofertenschneid“ kam er auf dem schottrigen Weg zu Sturz und zog sich laut Polizei eine Unterschenkelfraktur zu. Er wurde vom Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen und dort stationär aufgenommen. (TT.com)