Nach „Witzen“ über Para-Athleten: Sat 1 stoppt Sendung mit Luke Mockridge

Das ging dann wohl nach hinten los: Komiker Luke Mockridge hat sich mit seinen hämischen Bemerkungen über Para-Sportler wortwörtlich selbst ins Aus befördert. Wie TV-Sender Sat 1 verkündete, wird das neue Format des Entertainers gar nicht erst ausgestrahlt. Die neue Show „Was ist in der Box“ hätte am 12. September losgehen sollen. Zwar habe sich der Komiker „öffentlich glaubhaft für seine unangebrachten Worte entschuldigt“, wurde Sendersprecher Christoph Körfer von der Süddeutschen Zeitung zitiert. Man wünsche sich aber, dass er einen Weg finde, „seiner Entschuldigung Taten folgen zu lassen und das Thema im Sinne aller Menschen mit Behinderung und im Sinne aller Para-Sportlerinnen und Sportler, die uns aus Paris mit ihren Leistungen beeindruckt und verzaubert haben, weiter aufzuarbeiten“. Mockridges Aussagen „passen nicht zu unseren Werten“, so Körfer.