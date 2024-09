Nicole Kidmann trauert um ihre Mama: „Mein Herz ist gebrochen“

Tränen statt Preisverleihung bei Nicole Kidman: Ihre Mutter Ann Janelle verstarb, während der Schauspiel-Star in Venedig war. Die 57-Jährige reiste sofort ab, doch hinterließ ihren Fans und Freunden ein emotionales Schreiben, das Regisseruin Halina Rejin in ihrem Namen vorlas.

Anstatt freudestrahlend in Venedig ihren Filmpreis als beste Schauspielerin entgegenzunehmen, brach für Schauspielerin Nicole Kidman in der italienischen Lagunenstadt eine Welt zusammen. Die 57-Jährige erfuhr vor der Preisverleihung vom Tod ihrer geliebten Mutter Janelle Ann Kidman. Deswegen fehlte die Schauspielerin am Samstagabend bei der Preisverleihung.

Regisseurin Halina Reijn las bei der Preisverleihung die emotionale Mitteilung von Nicole Kidman vor. © AFP/Pizzoli

„Ich stehe unter Schock“

Den Preis der Hollywood-Ikone als beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem Film „Babygirl“ nahm Regisseurin Halina Reijn entgegen, die auch bekanntgab, warum Kidman fehlte und deren emotionale Erklärung für ihr Fehlen verlas. In dieser bedankte sich Kidman für die Auszeichnung, doch der Schmerz über den Verlust ihrer Mutter habe sie davon abgehalten, persönlich anwesend zu sein. „Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist.“

Kidman gestand in den Zeilen: „ Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihren Namen durch Halina an euch alle weitergeben darf.“ Ihr Herz sei gebrochen, teilte Kidman mit. Die mit 84 Jahren verstorbene Janelle Ann Kidman war seit Längerem gesundheitlich angeschlagen.

Nicole Kidman hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter Janelle Ann. Ein gemeinsames Foto gab es von den beiden auf Instagram auch zum Muttertag. © instagram/nicolekidman

Mutter spielte wichtige Rolle