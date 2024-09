Die Adler können nach der Überraschung gegen Hard durchatmen

Mit einem 29:26-Heimsieg gab Sparkasse Schwaz Handball Tirol die Auftaktsorgen über den Arlberg an Hard weiter.

Schwaz – „Wir haben gewusst, dass das Auftaktprogramm (in der ersten Runde eine 30:37-Niederlage bei den Fivers; Anm.) kompliziert wird. Und hätte Hard in der zweiten Halbzeit die freien Bälle getroffen, hätten wir zwar besser gespielt, aber vielleicht trotzdem mit zwei bis drei Toren Unterschied verloren“, brach Schwaz-Cheftrainer Christoph Jauernik nach der gelungenen Aufholjad – zur Pause lag man sechs Tore (13:19) zurück – nicht in mittelschwere Euphorie aus.