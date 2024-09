Downhill-Biker stürzte in Sölden 15 Meter ab: Zeuge sah Verletzten und schlug Alarm

Sölden – Bei einem schweren Unfall mit einem Downhill-Bike ist am Sonntagvormittag in Sölden ein 45-Jähriger verletzt worden. Der Deutsche kam gegen 11.30 Uhr in der „Bike Republic“ von der Strecke „Ollweite Line“ ab und stürzte zwölf bis 15 Meter über eine steile Böschung. Er landete auf einer Lawinengalerie aus Holz.