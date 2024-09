Trump will seine Gegner ins Gefängnis stecken

Die Demokraten hätten bei der Wahl vor vier Jahren „zügellos“ betrogen, behauptete Trump in dem Post auf ein Neues – obwohl verschiedene Gerichte derartige Anschuldigungen geprüft und als substanzlos zurückgewiesen haben. Es gibt weiterhin keinerlei Belege für Wahlbetrug – geschweige denn für eine systematische Fälschung in einem Ausmaß, das zu einem anderen Wahlergebnis führt.

Trump ficht das nicht an. Die damaligen Vorkommnisse seien eine Schande für das Land gewesen, erklärte er nun wieder. Die Wahl 2024 werde daher unter „strengster professioneller Beobachtung“ stehen. „Diejenigen, die in skrupelloses Verhalten verwickelt sind, werden aufgespürt, gefasst und strafrechtlich verfolgt werden, und zwar in einem Ausmaß, wie es in unserem Land leider noch nie vorgekommen ist.“