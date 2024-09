Wie man Bankraub-Opfer betreut: „Nur die Abteilung wechseln, ist keine gute Idee“

Innsbruck – Über zu wenig Arbeit kann sich Psychologe Martin Reiter in letzter Zeit nicht beschweren. Der Innsbrucker ist für viele Banken in Tirol zuständig für die Nachbetreuung betroffener Mitarbeiter bei Banküberfällen. 13 Jahre lang arbeitete er selbst als Bankangestellter. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren fühlt er sich schon in die Betroffenen hinein und hilft ihnen, einen Überfall zu verarbeiten.

In der Sparkassen-Filiale in der Innsbrucker Reichenauer Straße wird seit dem Überfall im Juli ein externer Sicherheitsdienst eingesetzt. Das soll das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter stärken.

Von vielen Angestellten, die einen Überfall erlebt haben, hört man, dass sie am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen. Ist das eine gute Strategie?

Reiter: Wenn jemand glaubt, das tut ihm gut, soll er es machen. Oder man ist froh, wenn man nicht an den belastenden Ort retour muss, dann sind ein paar Tage Pause auch wichtig. Das Kriterium ist, dass man es selbst bestimmen kann. Wenn man es sich im Detail ansieht, sind es eher die lang gedienten Mitarbeiter, die eher zu Hause bleiben und die jungen Kollegen, die eher gleich wieder arbeiten gehen. Da spielt auch ein selbst auferlegter Druck und eine gewisse Erwartung mit: Ich als Neuer will nicht der einzige sein, der nicht arbeiten geht.

Reiter: Vereinzelt gibt es schon Fälle, bei denen Personen sagen, dass sie ins Backoffice wechseln wollen. Die Arbeitgeber sind in solchen Fällen immer sehr hilfsbereit und unterstützend. Grundsätzlich sind wir Menschen so konzipiert, dass wir schwierige Situation psychisch gut meistern. Wenn ich allerdings im Vorfeld viele Belastungen in meinem Leben gehabt habe, dann summiert sich das und eines Tages ist das Fass voll. Oder ich habe danach einen Freizeitunfall oder einen Verkehrsunfall, und wenn dann ein psychisches Problem von früher da ist, das ich nicht bearbeitet habe, kann das auch Folgen haben. Nur die Abteilung wechseln, ist also keine gute Idee. Das Problem kann vielleicht reduziert werden, aber bearbeiten muss ich es trotzdem für mich.