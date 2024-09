Orbán kündigt Regierungsumbildung an

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat eine Regierungsumbildung angekündigt. Grund sei, dass der Posten des Zentralbankchefs "leider am 1. März frei wird", teilte Orbán am Sonntag in einem Facebook-Eintrag mit. "Es ist klar, dass derjenige, der diesen Posten übernimmt, nicht der (für Wirtschaft und Staatsfinanzen zuständige) Chefminister sein kann, um es offen zu sagen", sagte Orbán in Anspielung auf seinen langjährigen Finanzminister Mihály Varga.