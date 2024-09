ÖFB-U20 nach 0:2 gegen Japan als Zweiter ins WM-Achtelfinale

Österreichs U20-Frauen-Nationalteam hat bei der WM in Kolumbien im dritten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die Auswahl von Teamchef Markus Hackl zog am Montag im "Finale" um Platz eins in Pool E in Bogota gegen Turnier-Mitfavorit Japan völlig zurecht mit 0:2 (0:1) den Kürzeren und hat dadurch im Achtelfinale nun mit dem überlegenen Gruppe-F-Sieger Nordkorea zum Start der K.o.-Phase am Donnerstag (23.30 Uhr) eine ganz schwere Aufgabe vor sich.

Hinzu kommt Reisestress, wird doch in Medellin gespielt. Japan hingegen tritt am Freitag (03.00 Uhr) neuerlich in Bogota an und als Gegner wartet mit dem Gruppe-D-Zweiten Nigeria ein von der Papierform deutlich leichterer. Die Nordkoreanerinnen sind zweifacher U20-Weltmeister und werden im Kampf um Titel Nummer drei sehr hoch gehandelt. Das unterstreichen auch die Ergebnisse von 6:2 gegen Argentinien, 9:0 gegen Costa Rica und 2:0 gegen die Niederlande im bisherigen Turnierverlauf.

Die Österreicherinnen kassierten nach dem 2:1 gegen Ghana und 3:1 gegen Neuseeland die erste Niederlage, da Maya Hijikata (38., 79.) zuerst per Kopf traf und im Finish ein weiteres Mal kaltschnäuzig abschloss. Die "Young Nadeshiko" sind somit nach einem 7:0 gegen Neuseeland und 4:1 gegen Ghana weiter makellos unterwegs.

Hackl nahm vier Umstellungen gegenüber dem zweiten Gruppenspiel vor, gönnte dabei etwa auch Kapitänin Chiara d'Angelo eine Pause. Geändert wurde auch die Grundordnung mit dem Wechsel auf eine Fünferkette, um hinten dicht machen zu können. Die ÖFB-Truppe stand sehr tief, trotzdem gelang es den Asiatinnen immer wieder mit Kombinationen durchs Zentrum gefährlich zum Abschluss zu kommen.

Manaka Matsukubo (24., 34), Kapitänin Shinomi Koyama (31.) und Hijikata (36.) verfehlten das Tor, zudem reagierte Mariella El Sherif bei Abschlüssen von Miyu Matsunaga (25.) und Hijikata (37.) glänzend. Die Torfrau von Carl Zeiss Jena konnte in der Folge auch noch einen Okamura-Kopfball abwehren, war gegen den Kopfball-Abstauber von Hijikata aber machtlos. Erst in der 45. Minute kamen die Österreicherinnen erstmals in der Offensive zur Geltung, da konnte Valentina Mädl einen Kopfball nicht gefährlich aufs Tor bringen.