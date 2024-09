Indie-Band Ischia serviert feministische Sounds zum Tanzen

"Ein bissl verträumt, ein bissl sehnsüchtig, ein bissl abschweifend", so charakterisierte Sängerin und Namensgeberin Adele Ischia der APA gegenüber die Musik ihrer Band Ischia. Und damit bringt sie die elf Songs des Debütalbums "Leave me to the future", das am 13. September veröffentlicht wird, sehr gut auf den Punkt. Ein rockiger Dreampop mit eingängigen Refrains, der sich zwischen tanzbaren Melodien und melancholischen Einflüssen bewegt.

Das Album startet mit rohen Gitarrenriffs in dem Song "Sides", gefolgt von dem viel poppigeren Track "Is it gonna last". Die melancholische Seite der Band tritt vor allem in den Liedern "Sorry Mama" und "All the weight" hervor. Durch diesen bunten Mix an Alternative-Rock und Shoegaze, durchzogen mit Popelementen, wird bereits am Beginn der Platte deutlich, dass sich die Gruppe nicht gerne in ein bestimmtes Genre einordnen lässt. "In den seltensten Fällen stellen sich Personen dann das vor, was man wirklich macht", betonte die Sängerin. Doch müsse sie sich entscheiden, würde sie sich wohl dem Indie-Rock zuordnen, sagte sie.