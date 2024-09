Ars Electronica endete mit einer Glass-Perle

Am Beginn steht überraschend Adalbert Stifters "Der Waldgänger". Die Rezitation aus der Novelle des heimischen Biedermeieridols eröffnete am Sonntag das Abschlusskonzert der Ars Electronica 2024. Letztlich findet das Medienkunstfestival eben in Oberösterreich statt. Lokal verankert, international beachtet. Die Passage als Verbindung von OÖ und Böhmen/Tschechien war zugleich ein Gruß von Dirigent Dennis Russell Davies aus der neuen Homebase Brünn an den alten Homeground Linz.