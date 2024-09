Wahl in Algerien: Niedrige Beteiligung trübt Sieg Tebbounes

Amtsinhaber Abdelmadjid Tebboune hat die Präsidentschaftswahl in Algerien laut dem offiziellen Ergebnis klar gewonnen. Der seit Ende 2019 im Amt befindliche Tebboune habe 94,6 Prozent der Stimmen erhalten, teilte am Sonntag die Wahlkommission in Algier mit. Die Wahlbeteiligung war allerdings mit nur 48 Prozent ähnlich gering wie vor fünf Jahren. Dies wurde von Beobachtern als Misstrauen gegen den 78-Jährigen gewertet, der Algerien mit harter Hand regiert.