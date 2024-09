Ohne Zulassung und alkoholisiert: 24-Jähriger stürzte in Kartitsch mit Motorrad 100 Meter ab

Kartitsch – Alkoholisiert und mit einem nicht zum Verkehr gelassenen Motorrad verunfallte am Sonntagabend ein 24-Jähriger auf einem Forstweg in Kartitsch. Der Mann war gegen 17.40 Uhr vom Dorfberg talwärts unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Erst nach etwa 100 Meter kam er in sehr steilem, mit Steinen durchsetztem Gelände zu liegen.