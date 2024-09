Verbesserungen in der Mietwohnung wertschätzen

Das Umziehen an sich macht in den wenigsten Fällen Spaß. Schon gar nicht, wenn eine Mietwohnung verlassen werden muss. Denn so mancher Mieter hat in seine vier Wände Zeit, Herzblut und natürlich auch Geld investiert, um sich das Leben zu verschönern. Noch weniger Spaß macht das Umziehen jedoch, wenn man sich danach mit dem Vermieter über eine mögliche Ablöse streiten muss. Etwas, das immer wieder vorkommt und das immer wieder die Gerichte beschäftigt. Wenn der Mieter also einen teuren Holzboden verlegen hat lassen, der die gesamte Mietwohnung aufwertet, und den Vermieter vor den Arbeiten sogar noch darüber informiert hat, ist Ablöse zu zahlen, ohne Wenn und Aber. Immerhin profitiert der Wohnungseigentümer danach beim Weitervermieten von der Verbesserung, indem er einen höheren Preis verlangen kann. Bei einem billigen Rollo eines schwedischen Möbelkonzerns, das nach dem Auszug am Fenster verbleibt, ist die Frage nach einer Ablöse jedoch hinfällig. Deswegen wird auch niemand vor Gericht ziehen.