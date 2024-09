Zwei Kletterer in Brandberg nach mehrstündiger nächtlicher Suchaktion gefunden

Brandberg – Am Sonntag unternahmen ein 36-jähriger Deutscher und eine 33-jährige Deutsche eine Klettertour auf den 3061 Meter hohen Grundschartner im Gemeindegebiet von Brandberg. Am frühen Abend, gegen 18.15 Uhr, verständigte der 36-Jährige telefonisch einen Bekannten. Er teilte ihm mit, dass er sich mit seiner Kletterpartnerin in der letzten Seillänge befinden würde, es bereits nass und kalt sei und dass der Bekannte die Bergrettung alarmieren sollte, falls sich der 36-Jährige nicht bis 21 Uhr noch einmal melden würde.