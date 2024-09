Stefan Raab postet vor Boxkampf ein weiteres Video mit Promi

Am Samstag ist es so weit: In fünf Tagen steigt der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Der Countdown läuft. Jetzt mischt auch noch Michael „Bully" Herbig mit.

Die Menschen fiebern eindeutig mit: Als Stefan Raab heute einen weiteren humorvollen Video-Clip Werbung für seinen dritten Boxkampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich auf Instagram veröffentlichte, verzeichnete es in den ersten drei Stunden 212.000 Zugriffe. Wenn der 57-Jährige am Samstag, den 14. September zum Schlag ausholt, ist das auch das TV-Comeback des erfolgreichens Entertainers. Für den monatelangen Countdown zum großen Spektakel, das von RTL übertragen wird, hat der Kultmoderator schon einige bekannte Personen eingesetzt. Nach Elton dem „Anzeigenhauptmeister", Fitnessqueen Pamela Reif setzt nun Michael “Bully„ Herbig die Video-Geschichte fort.

Es schließt an einen Clip vor drei Tagen an, in dem Raab im Fatsuit von Pamela Reif trainiert wurde. „Zaubern kann ich leider auch nicht. Auf die Schnelle hilft uns glaube ich nur noch der Doktor...", sagte die Fitnessexpertin darin zu Raab, die ihn im Rollstuhl in eine Klinikzimmer schiebt. Dort entpuppt sich Michael "Bully" Herbig mit künstlichen weißen Zähnen als Doktor. Erstaunt fragt er die Ankömmlinge: “Was ist das denn?" - und Reif antwortet: „Das ist Stefan Raab." Darauf entfährt Herbig alias Dr. Lamborghini: „Ach du scheiße..." - und das Video endet. (TT)