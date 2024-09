Tiroler Bergrettung verzeichnet Einsatzrekord: „Wir haben in diesem Sommer alles erlebt“

Innsbruck – Die Tiroler Bergrettung hat im heurigen Sommer einen Einsatzrekord verzeichnet. In den Monaten Juni bis August mussten die Alpinisten zu 1392 Einsätzen ausrücken – im Durchschnitt etwa 15 Mal pro Tag. Das sind um rund neun Prozent mehr als im Vorjahr – da waren es noch 1279 Einsätze. Die Bergrettung machte in einer Aussendung am Montag zudem auf prognostizierte Schneefälle aufmerksam, die bei der Tourenplanung berücksichtigt werden müssten.