Messerattacke auf Ehemann: 33-Jährige weist Schuld von sich und zeigt auf Tochter

Die Anklage legt der Frau zur Last, im Sommer 2022 ihrem Ehemann, mit dem sie vier Kinder hat, beruhigende Medikamente ins Essen gemischt und ihm im Schlaf mit einem Stanleymesser oder einer Rasierklinge eine 22 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zugefügt zu haben. Sie habe ihn verbluten lassen wollen, ist die Staatsanwältin überzeugt. Die Tatwaffe steht bis heute nicht eindeutig fest. Das Opfer überlebte dank einer Notoperation.

Der Tathergang ist nach wie vor unklar. In ihrer ersten Einvernahme hatte die Frau behauptet, ihr Mann habe sie attackiert und sie habe sich in Notwehr ein Teppichmesser gegriffen und gewehrt. Später stritt sie das ab und beschuldigte ihre Tochter. Diesmal blieb sie dazu vage: Sie vermute, dass es die Tochter gewesen sein könnte, aber „ich habe sie nicht gesehen, ich kann nicht sagen, ob sie es war“.

Aus ihren Angaben, aber auch den Zeugenaussagen ergeben sich unterschiedliche Varianten, was in der Tatnacht passiert sein könnte. Der einstige Liebhaber der Angeklagten hatte bei der Polizei etwa ausgesagt, seine Freundin habe ihn angerufen und gesagt, dass ihr Mann blutend im Bett liege. Allerdings fand dieses Telefonat mehr als eine Stunde vor dem tatsächlichen Tatzeitpunkt statt, wunderte sich der Vorsitzende. Wenn sie mit Widersprüchen konfrontiert wurde, reagierte die Frau meist mit „ich weiß es nicht“, sie hatte sich bereits in den Einvernahmen mehrmals auf Erinnerungslücken berufen.

Auch was andere Erzählungen aus dem Leben der Frau - etwa schwere Krankheiten, sexuelle Übergriffe etc. - betrifft, gab es viele Ungereimtheiten. Der Vorsitzende kam letztlich zu dem Schluss: „Also es lügen alle anderen“ und empfahl der Angeklagten noch einmal ein Gespräch mit ihrer Verteidigerin. Die psychische Gutachterin Adelheid Kastner attestierte der Angeklagten emotionale Instabilität, eine „histrionische Störung“ und einen „flexiblen Umgang mit der Wahrheit“.

Am Montagvormittag ging der Vorsitzende mit der Angeklagten den Ablauf des Tattags noch einmal im Detail durch. Am Nachmittag steht die Einvernahme des Opfers am Programm. Ein Urteil wird am Montag kommender Woche erwartet. (APA)