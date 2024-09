Jugendlicher in Oberndorf überfallen: Zwei 16-Jährige als Tatverdächtige ausgeforscht

Oberndorf – Ein Raub, der sich in der Nacht auf 30. Juni in Oberndorf ereignete, ist geklärt: Laut Polizei konnten zwei Österreicher im Alter von 16 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Sie sollen am besagten Tag um 2 Uhr in der Früh in der Banhofstraße einen 17-Jährigen zusammengeschlagen haben. Weil das Opfer sich wehrte, flüchteten die Täter. Die zwei Jugendlichen werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)