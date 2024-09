UNO-Kommissar für Menschenrechte warnt vor düsterer Zukunft

Genf – UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk sieht die Welt angesichts der derzeitigen Krisen und Konflikte an einem Scheideweg. Die Menschheit könne entweder den „trügerischen“ Weg der „neuen Normalität“ fortsetzen und „in eine dystopische Zukunft schlafwandeln“, sagte der österreichische Spitzendiplomat gestern in Genf zum Auftakt der Sitzung des Menschenrechtsrats. „Oder wir können aufwachen und die Dinge zum Besseren wenden, für die Menschheit und den Planeten“, fügte er hinzu.

Der österreichische UNO-Diplomat Volker Türk richtete mahnende Worte an eine Welt, die sich an Kriege und Menschenrechtsverletzungen zu gewöhnen scheint.

Mit Blick auf die Wahlen in zahlreichen Ländern in diesem Jahr appellierte Türk an die Wählerinnen und Wähler, diejenigen Themen im Auge zu behalten, „die ihnen am wichtigsten sind – sei es ein Zuhause zu haben, die Schulbildung ihrer Kinder, ihre Gesundheit oder ihr Arbeitsplatz, Gerechtigkeit, ihre Familie und ihre Liebsten, die Umwelt, frei von Gewalt zu sein, die Bekämpfung von Korruption, Gehör zu finden“. Dies seien alles „Menschenrechtsfragen“, fügte er hinzu. Zudem warnte er vor einer „ungehinderten Verbreitung von Desinformation“ und prangerte „aufgeheizte Rhetorik und vereinfachende Lösungen“ an, die „Kontext, Nuancen und Empathie“ auslöschten. (TT, APA, AFP)