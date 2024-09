Israels Armee: Hamas-Kommandant bei Drohnenangriff getötet

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Drohnenangriff im Gebiet von Rafah im Süden des Gazastreifens einen Kommandanten der islamistischen Hamas getötet. Mahmoud Hamdan vom Tel al-Sultan Bataillon habe eine bedeutende Rolle bei der Planung des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 gehabt, hieß es. Zuvor hatten palästinensische Quellen gemeldet, bei einem Luftangriff Israels in einer humanitären Zone seien 40 Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari teilte mit, Ziele des Angriffs seien unter anderem der Chef der Hamas-Luftkampfeinheit im Gazastreifen und der Leiter einer Hamas-Spähabteilung gewesen. Sie seien direkt an dem Massaker am 7. Oktober beteiligt und in jüngster Zeit dabei gewesen, Terroraktivitäten gegen Israel auszuführen. Die Hamas erklärte hingegen, Israels Behauptung, ihre Kämpfer hätten sich in der humanitären Zone aufgehalten, sei "eine eklatante Lüge".