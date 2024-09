Brand in Einfamilienhaus löste Großeinsatz in Kals am Großglockner aus

Ein Hitzestau in einer Etagenheizung in einem Einfamilienhaus in Kals sorgte am Montagnachmittag für einen Großeinsatz der hiesigen Feuerwehren. Insgesamt 74 Floriani rückten aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Kals am Großglockner – Brandalarm am Montagnachmittag im Osttiroler Kals. Gegen 13.30 Uhr brach in einem dortigen Einfamilienhaus ein Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Brandgeschehens befanden sich laut Polizei die 75-jährige Hausbewohnerin gemeinsam mit ihrer 32-jährigen kroatischen Pflegerin im Haus. Laut den Ermittlern dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund eines Hitzestaus eines Kaminrohrs im Bereich der Etagenheizung in der Küche ausgelöst worden sein.

Bewohnerinnen blieben unverletzt

Hausbewohnerin und Pflegerin konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden bei Bekannten untergebracht. Die Schadenshöhe am derzeit nicht bewohnbaren Objekt kann bisher nicht beziffert werden.