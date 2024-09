Auf Fake-Webseite reingefallen: Innsbruckerin verlor mehr als 1000 Euro

Eine gefälschte Version ihrer Online-Banking-Webseite führte dazu, dass eine Frau aus Innsbruck am Montag über 1000 Euro an einen Internetbetrüger verlor.

Innsbruck – Im Internet tummeln sich viele Betrüger, die es auf das Geld ihrer Opfer abgesehen haben. Am Dienstag wurde nun ein weiterer Fall publik, bei der eine Frau in Innsbruck mehr als 1000 Euro verlor. So wurde die 41-jährige Österreicherin laut Informationen der Polizei am Montag gegen 10.20 Uhr auf eine Fake-Webseite ihres Online-Banking-Institutes geleitet.