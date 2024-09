Rechnungshof soll prüfen: Opposition nimmt Dornauer, Mattle und Gerber ins Visier

Wie gehen die Mitglieder der schwarz-roten Tiroler Landesregierung mit Dienstreisen um bzw. mit ihren früheren Tätigkeiten als Geschäftsführer in ihren Unternehmen um? In einem 60 Fragen umfassenden Katalog wollen das die Oppositionsparteien FPÖ, Liste Fritz, Grüne und NEOS vom Landesrechnungshof wissen. In der nächsten Sitzung des Landtags im Oktober wird die Prüfung offiziell beschlossen.