Dritter TIROLERIN Award: Glanzvolle Gala mit Ehrenpreis für Künstler Georg Loewit

Kürzlich fand in der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck die Verleihung des dritten TIROLERIN Awards statt. Im Rahmen einer festlichen Gala wurden erneut Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen und innovativen Ideen zur Zukunftsgestaltung Tirols beitragen. Über 200 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Politik nahmen an der Veranstaltung im Riesensaal der Hofburg teil.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Verleihung eines Sonderpreises an den Künstler Georg Loewit. Der 1959 in Innsbruck geborene Loewit, der in Innsbruck, Wien und New York aufwuchs, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München und am Mozarteum Salzburg. Er prägte die Tiroler Kunstszene maßgeblich mit, unter anderem als Mitbegründer des Künstlerhauses Büchsenhausen. Seine Werke sind in bedeutenden Sammlungen vertreten und wurden in über 150 Ausstellungen weltweit gezeigt.