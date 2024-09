Verbrechen des Ökozids: Firmenbosse vor den Internationalen Strafgerichtshof?

Wenn es nach den pazifischen Inselstaaten Vanuatu, Fidschi and Samoa geht, müssen sich die Verantwortlichen für solche Ökozide in Zukunft vor dem Weltstrafgerichtshof in Den Haag verantworten. Die drei Staaten leiden unter dem steigenden Meeresspiegel und immer heftigeren Stürmen. Sie stehen deshalb an vorderster Front, wenn es um den Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung geht. Am Montag haben sie in Den Haag formal beantragt, die Ahnung von Ökoziden in die Statuten aufzunehmen.