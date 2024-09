Drogen im Wert von mehr als 25 Millionen Euro auf Ibiza beschlagnahmt

Ibiza – Die spanische Polizei hat auf der Partyinsel Ibiza mehr als eine Million Ecstasy-Tabletten und zahlreiche weitere Drogen beschlagnahmt, deren Gesamtwert auf 25 Millionen Euro geschätzt wird. Bei der „größten Beschlagnahmung synthetischer Drogen in Spanien“ seien auf Ibiza und in der andalusischen Stadt Málaga neun Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Baleareninsel ist für ihr Nachtleben bekannt.