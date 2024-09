Auf nasser Fahrbahn ausgerutscht: Mopedlenkerin in Kufstein schwer verletzt

Kufstein – Eine 62-Jährige ist am Dienstagvormittag mit ihrem Moped in Kufstein schwer gestürzt. Die Frau fuhr kurz nach 11 Uhr von der B171 über die Münchner Straße Richtung Bahnhof. In einer Rechtskurve rutschte das Moped auf der nassen Fahrbahn weg und die Frau stürzte. Die Einheimische wurde schwer verletzt.